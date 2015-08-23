وظائف فورية لحملة الكفاءة المتوسطة في 4 تخصصات

فجر-متابعات

فتح معهد العمارة والتشييد بالرياض، وبالتعاون مع شركة ايه بي ڤي روك جروب أبواب القبول للفصل التدريبي الأول لحاملي شهادة الكفاءة وأول وثاني ثانوي، مع التوظيف الفوري في الشركة براتب شهري ٤٢٠٠ ريال.

وأكد مدير المعهد المهندس ناصر الخضيري، أن التخصصات المطلوبة هي: المساحة، الإنشاءات المدنية، والإنشاءات المعمارية، والرسم المعماري، حسبما نقلت صحيفة سبق.

مشيراً إلى أن المتدرب يحصل على عددٍ من المميزات هي: توقيع عقد فوري للتوظيف عند قبول المتدرب بالمعهد، وراتب شهري مقداره ٤٢٠٠ ريال يصرف للمتدرب شهريًا خلال فترة التدريب، وراتب شهري بعد التخرج مقداره ٦٠٧٥ ريالاً.

وأضاف أن التقديم متاحٌ حاليًا عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإلكتروني:

tvtc.gov.sa

، ويمكن للمتقدم الاستفسار عبر الاتصال بالأرقام: 0559274116 – 0556091917 .