القبض على 3 إثيوبيين لبيعهم الخمور وسط الرياض

متابعات-فجر

قال الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في اطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقه في مكافحة الجريمة بشتى انواعها و ضبط مرتكبيها ،فقد توفرت معلومات مؤكده لدى قوة المهمات والواجبات الخاصه بشرطة المنطقه عن قيام أحد مخالفي نظام الاقامه إثيوبي الجنسيه في العقد الثالث من العمر ببيع الخمور المصنعه محليا في أحد الأحياء وسط العاصمه الرياض.

جرى اعداد الكمين اللازم و القبض عليه و تسليمه رفق المضبوطات لمركز الشرطه المختص.

في ذات السياق تمكنت مساء أمس الفرق المشاركة من القوه في حملة وطن بلا مخالف أثناء تمشيطها ذات الحي من الاشتباه في إحدى مركبات الأجره بقيادة وافد إثيوبي الجنسيه بالعقد الرابع من العمر و بتفتيش المركبه عثر بها على عدد كبير من القوارير المملؤه بمادة العرق المسكر.

و جرى القبض على قائد المركبه و مرافقه و تسليمهما رفق المضبوطات لمركز الشرطه المختص و اشعار فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لاكمال اللازم بحقهم جميعا وفق نظامي الاجراءات الجزائيه و الاقامه و الله الموفق