حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر توقع هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها ، وتمتد الى المناطق ( حائل , القصيم , رفحا , حفر الباطن , الدوادمي والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ) .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير والباحة ، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف مصحوبه بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي الاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.