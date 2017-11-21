نائب الرئيس اليمني يؤكد أن اليمن ستتخلص من عصابات الحوثي قريباً

متابعات – فجر :

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن الاحمر أن اليمن واليمنيين سيتخلصون من ميليشيا الحوثي الانقلابية واعوانها قريبا مبينا ان تلك الميليشيا الانقلابية تعد مخلب ايران في اليمن عاشت وتعيش على الدماء والقتل والسرقة والغدر .

واوضح في تصريح له لوسائل الإعلام لدى تفقده امس قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم القريبة من صنعاء في المنطقة الفاصلة بين نهم وأرحب في طوق صنعاء أن الحوثي وخلفه (إيران) اعتدوا بالصواريخ الايرانية على مكة المكرمة قبلة المسلمين والرياض .

واعرب الفريق الاحمرعن شكره وتقديره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وكذلك لقيادة دولة الامارات العربية المتحدة على دعمهم السخي ودعم أشقائهم في الجمهورية اليمنية لاستعادة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي .

وأضاف : هذه المناطق التي نحن بها الآن نهم الأبيه وأرحب وبلحارث وكل طوق صنعاء لم يكن بها أساسا أرضية للمليشيات الحوثية ولم تكن يوما من الأيام حاضنة لهم بل هي حاضنة للأحرار الجمهوريين أصحاب ثورة سبتمبر وأكتوبر الذين ينادون بمشروع الدولة الإتحادية القادم من ستة أقاليم وهي مناطق الأحرار والأبطال .

وقال : إن الحوثي وميليشياته ينادون للعبودية وهم عملاء للإستبداد ، هم عملاء لإيران ، ونحن نقاتل من أجل استعادة كرامة اليمن واستعادة حريته وسيادته ووحدة أراضيه .

ووجه الفريق الاحمر رسالة لأهل صنعاء ورجال القوات المسلحة المتواجدين في صنعاء بأن يكونوا حذرين من الحوثي وأعوانه وأن الحوثي يهاجم الناس في بيوتهم ومعسكراتهم ، كما أدعوا أخواني في المؤتمر الشعبي العام أن يكونوا حذرين وأن لايكرروا أخطائهم فالخطأ الثاني سيكون ” مميتا ” مشيدا بكفاءة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقدراتهم العالية مكررا شكره للتحالف ودعمه العسكري والاقتصادي .

وأكد ان الحوثي وأعوانه لايعيشوا الا في وحل الدماء وأنهم لن يفلحوا وأن اليمن سيتخلص منهم ووصفهم بـ ( مخلب إيران )مشيرا الى انه ليس من عادة اليمنيين أن يعتدوا على جيرانهم الا أن الحوثي وخلفه (إيران) اعتدوا بالصواريخ على مكة والرياض

وأشار الأحمر إلى منهجية إيران والحوثي في أدلجة النشئ وتركيزهم على مناهج التربية والتعليم في فكر مستورد لكي يقضوا على نهج الأمة وثقافتها وإمكاناتها التاريخية .

وشدد نائب الرئيس اليمني أن قوات الشرعية وقوات التحالف تحرص كل الحرص على حماية المدنيين ومنشآتهم وممتلكاتهم في حين أن الانقلابيين الحوثيين لم تسلم منهم البيوت والمدارس وحتى دور العبادة ، وختم نائب الرئيس الفريق الاحمر تصريحه بقوله

النصر قادم ،، النصر قادم

