ضبط ٧٤٩ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل بالقصيم

واس-فجر:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن الحملات الأمنية التي نفذتها شرطة منطقة القصيم منذ انطلاقة المرحلة الميدانية من الخطة التنفيذية للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” الأسبوع الماضي, أسفرت عن ضبط ٧٤٩ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل ، جرى إحالتهم للجهات المختصة وإستكمال الإجراءات اللازمة لهم تمهيداً لإنفاذ العقوبات المقررة بحقهم , موضحاً أن مهام الضبط والمتابعة شهدت مشاركة كلاً من دوريات الأمن والمرور وقوات أمن الطرق وفرع وزارة العمل بالمنطقة , وقد شملت مدينة بريدة وجميع المحافظات والمراكز التابعة ، في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود مع إدارتي السجون والجوازات لاستقبال الوافدين المخالفين وإنهاء كافة إجراءاتهم.

ودعا في الوقت ذاته إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء .