التحديث القادم لهواتف جوجل يحمل الكثير من الإصلاحات

متابعات-فجر:

تعاني هواتف Google Pixel 2 من عدد كبير من المشاكل منذ إصدارها، ولكن الخبر السار هو أن شركة جوجل على دراية بمعظم هذه المشاكل وقد كانت تعمل على حلها. واحدة من تلك المشاكل المبلغ عنها هي صوت الطنين المزعج الذي يمكن سماعه عند إجراء المكالمات، وهي المشكلة التي ستقوم شركة جوجل بإصلاحها قريبًا.

وفي منشور على منتديات الدعم الرسمية Pixel User Community، أعلن مدير مجتمع جوجل، السيد Orrin بأن شركة جوجل ستقوم بإصدار تحديث جديد في الأسابيع المقبلة من شأنه حل هذه المشكلة، وقد صرح السيد Orrin بالقول : ” نحن بصدد إصدار تحديث جديد في الأسابيع المقبلة، وهو التحديث الذي من شأنه إلغاء صوت الطنين الخافت على بعض هواتف Google Pixel 2 عندما يتم وضع الهاتف على الأذن أثناء مكالمة هاتفية “.

لا توجد تواريخ محددة مذكورة، لذلك نحن نعتقد بأنه سيتعين على ملاك الهاتفين Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL الإنتظار فقط، ولكن نحن بالتأكيد سنعلمكم عندما تقوم شركة جوجل بإصدار هذا التحديث. في هذه الأثناء، قامت شركة جوجل فعلا بإصلاح مشكلة تجعل هواتف Google Pixel 2 تبث صوت مزعج مثل صوت النقرات. نأمل أن تقوم شركة جوجل في التحديث القادم بإصلاح مشكلة الطنين وبعض المشاكل الأخرى التي تعاني منها هذه الهواتف.