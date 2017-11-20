سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى لبنان يصل إلى بيروت

متابعات_فجر

وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى لبنان وليد اليعقوب إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم.

وكان في استقباله بمطار رفيق الحريري الدولي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى بيروت الوزير المفوض وليد بن عبد الله بخاري ومنسوبي السفارة ورؤساء الملحقيات ومديري المكاتب الفنية، بالإضافة إلى مدير المراسم بوزارة الخارجية اللبنانية المكلف السفير عساف ضوميط وعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المعتمدين لدى لبنان.

ومن المقرر أن يقدّم السفير اليعقوب أوراق اعتماده للمسؤولين اللبنانيين في وقت لاحق تمهيدًا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.