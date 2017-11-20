الرئيس اليمني يعود إلى مقر إقامته في الرياض بعد زيارة لألمانيا والولايات المتحدة

متابعات_فجر

عاد الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الى مقر إقامته المؤقت في الرياض، وذلك عقب مشاركته في أعمال قمة “كوب 23” للمناخ التي عقدت بمدينة دوسلدورف في ألمانيا ، اعقبتها زيارة خاصة للولايات المتحدة الأمريكية .