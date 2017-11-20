الهلال يجري أول حصصه التدريبية و ادواردو يغادر طوكيو

منصور الشمري – فجر

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم أولى حصصه التدريبية في اليابان استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم السبت القادم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الذهاب مرانًا استرجاعيًا في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة بعثة الفريق بطوكيو ، في حين أجرى بقية اللاعبين مرانهم الاعتيادي على الملعب الرديف باستاد “سايتاما” الذي تركّز على الجوانب اللياقية بالجري، وأداء تدريبات منوّعة باستخدام الكرة.

ومن جهة أخرى سيغادر اللاعب ادواردو غدا الثلاثاء مقر بعثة الفريق في طوكيو متجها إلى الرياض لاستكمال اجراءات سفره إلى البرازيل بعد ما ثبت الفحوصات الطبيبة بوجود قطع في الرباط الصليبي حيث سيجري عملية جراحية هناك في البرازيل .

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