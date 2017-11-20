اللواء سليمان السحيباني يتفقد إدارة متابعة الوافدين بمنطقة الرياض

الرياض-فجر:

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -حفظه الله- وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بالوقوف ميدانياً على سير العمل في إدارات متابعة الوافدين للتأكد من تنفيذ خطط المديرية العامة للجوازات لتطبيق العقوبات على المخالفين قام مدير جوازات منطقة الرياض

اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني بالوقوف على ادارة متابعة الوافدين بمنطقة الرياض و متابعة سير العمل وتلمس احتياجات العمل عن قرب ، و تفقد اللواء السحيباني الصالة المخصصة لاستقبال المخالفين وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءاتهم، واطلع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) .

وكان في استقباله مدير إدارة متابعة الوافدين المكلف العميد/ناصر بن عبدالعزيز الماضي حيث جرى الاطلاع خلال هذه الجولة على سير العمل في جميع الأقسام، ومدى سرعة ودقة إنهاء إجراءات المخالفين للاطمئنان على انسيابية العمل وعدم تكدس المخالفين

وقد اجتمع اللواء السحيباني خلال الجوله بمدير إدارة توقيف الوافدين بمنطقة الرياض بالمديرية العامة للسجون العميد شاهر بن فلاح العجمي لمناقشة بعض المقترحات والتي تذلل بعض الصعوبات وتختصر الكثير من الوقت

وفي نهاية الجولة حث اللواء السحيباني العاملين بإدارة متابعة الوافدين ببذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكدس المخالفين وسرعة انجاز العمل