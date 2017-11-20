تعلم كيف تبدأ التداول في الفوركس

فجر – إقتصاد

في الآونة الأخيرة أصبح يتردد اسم فوركس كثيرا على ألسن الكثير من الناس، ويذكرون كم الأرباح العائدة منه فى وقت قليل، مما شكل عليه إقبالا كبيرا من قبل المستمعون وجعلهم يغامرون ويستثمرون فيه، وأصبح مثيرا أكثر للتساؤلات.. فما هو الفوركس؟ وكيف يتم التداول فيه؟

تعريف الفوركس

في البداية فوركس Forex هو مصطلح انجليزي اختصار لكلمة ( Foreign Exchange Market) وهى تعنى سوق صرف العملات الأجنبية، أو سوق لبيع وشراء أو تبادل العملات الأجنبية على مستوى العالم ، هى تجارة من أقدم التجارات الموجودة وأكثرها ربحا ، وفوركس يعتبر أكبر سوق مالى في العالم حيث يتم التداول فيه بأكثر من 3 تريليون دولار يوميا.

والفوركس هو سوق ضخم له العديد من المزيا التي تجعله مفضلا لكثير من المستثمرين:

خدمة متاحة 24 ساعة: فإنه يتميز بأنه متاح على مدار اليوم ،فليس مقتصر على ساعات محددة تربط بها نفسك.

سهولة البيع والشراء في أي مكان في العالم online عبر الانترنت ، حيث أنه لا مركزى ليس لديه مركز مالى أو إدارى لأي بنك أو بورصة في العالم.

شركات الوساطة في السوق تكون خاضعة لهيئة سوق المال في بريطانيا.

تستطيع البدء بالتداول بمبلغ بسيط ويعطي لك رافعة مالية لتدعمك.

خطوات التداول في الفوركس

قبل أن تغوص في عالم الفوركس، وتستغرق في متابعة العملات وأسعارها يجب عليك:

1- الدراسة

قبل البدء بحساب حقيقى، فيجب عليك أن تدرس الأساسيات التي تتعلق بالفوركس حتى تستطيع الدخول في هذا العالم بدون خوف، وحتى تستطيع تعلم التنبؤ بأسعار العملات، ومعرفة نظرة عامة عن العملات وفهم تحليلات السوق والاطلاع على كل جديد قبل اتخاذ قرار البيع او الشراء.

2- أن تفتح حساب تجريبي

فينصح للمبتدئين أن يفتحوا حسابا تجريبي حتى لا يخاطروا بضياع أموالهم سريعا، بسبب قلة خبرتهم .

والحساب التجريبي، هو عبارة عن حساب مماثل للحساب الحقيقي تماما على موقع فورركس فهو حساب مجانى، ولكنه يختلف عنه في أن رأس المال غير حقيقى وهى مبلغ افتراضي تقوم بالتداول به عبر الموقع دون الخوف من خسارة أو المكسب فكلاهما خيالى، كما يساعدك على الدخول بواقعية أكثر إلى ذلك العالم ويكسبك الخبرة وحنكة في استخدام البيانات واتخاذ القرارات والتنبؤات .

3- فتح حساب حقيقى

بعد التدريب والتعرف على أهم الأساسيات في الفوركس أبدأ بفتح حساب حقيقى لك والبدء في عالم التداول خطوة بخطوة دقيقة للغاية، وبعدها تقوم بتعقب حركة السوق وتقوم بتنفيذ البيع أو الشراء في الوقت المناسب.

4- اختيار الشركة والوسيط المناسب

يجب على المتداول اختيار واحد من وسطاء فوركس الموثوقين ، التأكد من حقيقة الشركة ومصداقيتها وأنها ليست نصب واحتيال، والسؤال عن تاريخها من العملاء والخدمات التي تقدمها للعملاء، فبعض الشركات تقدم تدريبات مخفضة ، أو نصائح فنية للمبتدئين، وبعضهم يقدم حساب تجريبى مجانى مزود برأس مال كبير. وتقدم شركات أخرى بونص أو عمولة إضافية على الاستثمارات من خلالها. ويجب معرفة كيف سيكون التداول، هل من خلال المنصة الرئيسية لفوركس أم من خلال منصة جانبية تابعة للشركة والأخيرة هي الخيار الأنسب للمبتدئين.

5- الثبوت على خطة واحدة في التداول

يجب عليك عند التداول أن تتبع استراتيجية ثابتة وواضحة تتمسك بها لفترة طويلة، وتجنب تغيير خططك كل فترة قصيرة حتى وإن وجدت مغريات أكثر ، لا تستسلم لهذا الأمر الذي يؤدي إلى الخسارة في النهاية .