مستشفى الملك خالد بالمجمعة يخدم أكثر من “186566” مستفيد ويجري “2043 “عملية جراحية خلال عام

الرياض-فجر

أكدت مستشفى الملك خالد بالمجمعة أن إجمالي عدد المرضى المراجعين والمنومين التي استقبلتهم المستشفي “186566” مستفيد خلال العام المنصرم 1438هـ .

وأوضحت صحة الرياض أن عدد مراجعي أقسام الطوارئ بالمستشفى بلغ “131914” مراجع فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية “54652” مراجع ، فيما تم إجراء “2043” عملية جراحية .

كما بلغ عدد التحاليل المخبرية “1185278” ، وبلغ عدد فحوصات الأشعة “27552” ، كما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي “5425” جلسة غسيل كلوي .

يُذكر أن مستشفى الملك خالد بالمجمعة يقدم خدمات أولية وتخصصية في عدد من التخصصات التشخيصية ، والخدمات العلاجية في أقسام الجراحة والباطنية – للكبار وأطفال ، وخدمات عناية مركزة للكبار، وخدمات غرف العمليات، والتخدير ، وخدمات الطوارئ.، وخدمات التشخيص الإشعاعي ، والخدمات التأهيلية ، والعلاج الطبيعي ، والعلاج التنفسي ، وخدمات المختبر الاكلينيكية ، وخدمات الرعاية المنزلية ، والغسيل الكلوي ، والعلاج النفسي وغيرها من الخدمات الصحية .

كما يتبع للمستشفى “8” مراكز للرعاية الصحية الاولية ، بالمحافظة .

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة .