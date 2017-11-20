فريق طبي ينجح في استئصال حصاة لعابية لمريض بمستشفى الرس العام

متابعات_فجر

تمكن فريق طبي بمستشفى الرس العام من إنهاء معاناة مريض بعد أن تم استئصال حصاة لعابية بطول 3سم موجودة في الغدة اللعابية تحت الفك السفلي، كان يشكو منها منذ 3 سنوات.

وكان المستشفى قد أستقبل المريض وتم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة لمعرفة الحالة، وبعد تشخيصها تم إجراء العملية من داخل الفم واستئصال الحصاة، تكللت بالنجاح – ولله الحمد -.

يُذكر أن قسم طب الأسنان أجرى 1573 عملية جراحية للأسنان والفكين خلال عام 1438هـ.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف “الصحة” من خلالها للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، قد أطلقت مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة.

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