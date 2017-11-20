أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب الغامدي

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده – حفظهما الله – لأسرة شهيد الواجب وكيل رقيب ضاوي بن محسن الغامدي, الذي استشهد أثناء قيامه بواجب الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبّر سموه أثناء زيارته لمنزل والد وأسرة الشهيد بمحافظة العقيق، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته, مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة الباحة لتعزيته في مصابهم، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

حضر العزاء وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري, ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي, وعدد من المسؤولين.