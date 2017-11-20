أسباب تورم القدمين و طرق علاجه

متابعات – فجر :

تورم القدمين والكاحلين هو نتيجة لتراكم السوائل داخل الأنسجة والعضلات. وفي الأشخاص الأصحاء، يحدث تورم القدم أحياناً بشكل عفوي ويحل إذ ما تم أخذ قسط من الراحة ورفع القدمين. أما في حالة استمرار الورم أو ازدياد التورم ، فهنا وجب الإنتباه للأمر وأخذه مأخذ الجد فهو يمكن أن يتسبب بمضاعفات، بما في ذلك صلابة وتورم مزمن و مؤلم أو إحداث ندوب بالأنسجة و تقرحات بالجلد، بالإضافة إلى ذلك قد يتسبب التورم بصعوبة في المشي، وزيادة خطر العدوى من البكتيريا المحيطة ، وقد يترافق الأمر مع انخفاض في الدورة الدموية. إن المصطلح الطبي للتورم المفرط للقدم وأسفل الساق هو الوذمة المحيطية ، ويمكن أن تحدث الوذمة المحيطية لأي شخص في أي عمر، ولكن هذه الحالة تكون أكثر شيوعا بين البالغين. ويمكن أن تكون تجربة كبار السن للوذمة الطرفية ناتجة عن التقدم في الأمر وقد تترافق مع وجود مشاكل في العضلات والأوعية الدموية ، ومع الحالات الطبية الأخرى مثل مرض السكري، كما أن الرياضيين أو الأشخاص الذين ينخرطون في أنشطة عالية التأثير يكونون عرضة للوذمة الطرفية بشكل أكبر من غيرهم . ما الذي يسبب انتفاخ الأقدام ؟ هناك أسباب مختلفة للوذمة المحيطية، بما في ذلك:التعرض للإصابة أو الصدمة، مثل تعرض القدم للإلتواء أو تعرض العظم للكسر ، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص ذوي الوزن المرتفع حيث أن الوزن يسبب ثقلاً إضافياً على الأقدام مما يتسبب بتورمها وغيرها من المشاكل الجمة التي تترافق مع الوزن ، وتعتبر مشاكل الأقدام وتورمها حالة شائعةً في مرحلة الشيخوخة وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة الحامل أو الفتاة في وقت الدورة الشهرية حيث قد تترافق هذه المراحل مع تعب عام وقد يظهر هذا التعب بشكل الم في الأقدام وتورم ، ويشار إلى أن تورم الأقدام قد يكون على إرتباط مباشر بشرب الكحول أو تناول كميات كبيرة من الملح وكذلك بالنسبة لأخذ موضع واحد من الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة من الزمن ولا بد من الإشارة إلى أن بعض أنواع الأدوية مثل أدوية السكري، وارتفاع الإستروجين حبوب منع الحمل، مضادات الاكتئاب، الستيرويدات، و حاصرات قنوات الكالسيوم قد تتسبب بتورم الأقدام . متى يجب مراجعة الطبيب ؟ إنّ التورم المستمر في قدم واحدة أو كلا القدمين قد يشير إلى وجود مشكلة حقيقية لذا لا بد من التماس العناية الطبية الفورية من الطبيب المختص ، وفي حالة اقترن التورم بأعراض أخرى مثل الألم، والحمى، والإحمرار، والدفء. فهذه تعتبر مؤشراً إضافياً إلى ضرورة مراجعة الطبيب ، أما إذا كنت حاملاً وتشعرين بالقلق إزاء تورم القدمين الخاص بك، فلا بئس من استشارة طبية لأجل الراحة النفسية والاطمئنان .