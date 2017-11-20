القبض على 2809 من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية بمنطقة عسير

متابعات – فجر :

واصلت شرطة منطقة عسير ممثلة بمديرها اللواء صالح القرزعي، المشرف على حملة (وطن بلا مخالف) لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حملاتها الأمنية وفق خطط أمنية متكاملة وتنسيق مستمر بين الجهات المشاركة، وأسفرت النتائج منذ بداية الحملة عن القبض على 2809 من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، والقبض على 63 مطلوباً في قضايا جنائية وحقوقية، وتحرير 6635مخالفة مرورية، وضبط 6 أسلحة غير مرخصة و752 طلقة حية، وضبط 1919 حزمة قات، فيما تم ضبط حبوب يشتبه بأنها من الحبوب المخدرة وعددها 206حبات.