وفاة وإصابة 7 أشخاص جراء حادثي تصادم بمنطقة الباحة

متابعات – فجر

لقى أشخاص مصرعهم وأصيب 7 في حادثي تصادم في محافظتي المندق والمخواة بمنطقة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني أنه ورد بلاغ عن حادث تصادم، مساء يوم السبت، والموقع المندق قرية حديد.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين حسب البلاغ لوجود عدد من الإصابات بالموقع، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات؛ إصابتين خطيرتين وإصابة من متوسطة إلى خطيرة، تم التعامل معها من قبل الفرقتين الإسعافيتين، حسب البروتوكولات الطبية بالموقع، مبينًا أنه تم نقلها لمستشفى المندق العام.

وأوضح أن الإصابة الثالثة نقلت إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية.