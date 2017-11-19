الأهلي يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع التعاون

مازن الشهري – فجر:

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله أمام مضيفه التعاون بهدف لمثله على أستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

عند الدقيقة الثالثة سجل اللاعب عمر السومة الهدف الأول بتسديده وضعها على يمين الحارس عصام الحضري ، وفشل الأهلي في المحافظة على هدفه الذي سجله بعد مرور 3 دقائق الأولى بنفس سيناريو مواجهة الفيحاء حينما تقدم بهدف مبكر وخرج متعادلاً بهدف لمثله، وسط ضياع ضربة جزاء عن طريق المهاجم نايف هزازي تصدى لها محمد العويس .

وبهذه النتيجة يبقى الأهلي في صدارة الدوري ب21 نقطة بينما بقى فريق التعاون في المركز التاسع ب12 نقطة .