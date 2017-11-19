الهلال يفقد إدواردو حتى نهاية الموسم

فيصل الخليل – فجر:
تأكد وبشكل رسمي غياب كارلوس إدواردو عن الهلال في مباراة إياب نهائي آسيا أمام أوراوا بعدما أثبت الفحوصات الطبية التي خضع لها في اليابان عن إصابته بالرباط الصليبي والتي سوف تغيب إدواردو حتى نهاية الموسم.
فيصل الخليل – فجر:
تأكد وبشكل رسمي غياب كارلوس إدواردو عن الهلال في مباراة إياب نهائي آسيا أمام أوراوا بعدما أثبت الفحوصات الطبية التي خضع لها في اليابان عن إصابته بالرباط الصليبي والتي سوف تغيب إدواردو حتى نهاية الموسم.
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