الهلال يفقد إدواردو حتى نهاية الموسم

فيصل الخليل – فجر:

‏تأكد وبشكل رسمي غياب كارلوس إدواردو عن ⁧‫الهلال‬⁩ في مباراة إياب نهائي آسيا أمام أوراوا بعدما أثبت الفحوصات الطبية التي خضع لها في اليابان عن إصابته بالرباط الصليبي والتي سوف تغيب إدواردو حتى نهاية الموسم.