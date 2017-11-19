مركز ينبع بطل بطولة المملكة لكرة الطائرة لرياضة الصم

رياضة – فجر:

توج نادي الصم بينبع كبطل لبطولة المملكة لكرة الطائرة للاتحاد السعودي لرياضة الصم والتي اختتمت امس السبت على ملاعب جامعة الملك سعود بمشاركة 24 مركز للصم في المملكة حيث تم تتويجه بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مركز الصم بابها بنتيجة ثلاث اشواط مقابل شوطين .

وقام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد محمد القحطاني وبحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بتتويج اصحاب المراكز الاولى في البطولة حيث سلم مركز ينبع كاس البطولة والميداليات الذهبية بينما تسلم لاعبي مركز ابها الميداليات الفضية ولاعبي مركز الرياض الميداليات البرونزية بعد ان حل مركز الرياض في المركز الثالث .

وفي الختام شكر رئيس الاتحاد سعيد محمد القحطاني المسؤولين في الهيئة على جهودهم وتعاونهم في أنجاح البطولات الصم في جميع النشاطات وعلى رأسهم معالي رئيس مجلس الهيئة العامة لرياضة معالي الاستاذ/ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه واهتمامه برياضة الصم وكافة الرياضات في المملكة وقدم كذلك شكره الى المسؤولين بجامعة الملك سعود على استضافة مباريات البطولة .