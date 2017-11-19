الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يناقش الخطط لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول

واس-فجر:

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم اجتماعا برئاسة مدير الإدارة العقيد عبدالله بن عيد القرشي مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام وذلك في المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة .

وتم خلال الاجتماع بحث استعدادات الجهات ذات العلاقة ورفع الجاهزيه لاسيما أثناء هطول الأمطار والسيول الناجمة عنها وأكد العقيد القرشي على أهمية التهيؤ للتدخل الفعال إزاء المتغيرات المناخية والظروف الجوية خاصة في ظل التوقعات المطرية الحالية مؤكدا أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أكملت استعداداتها ميدانيا وذلك بوضع الخطة الميدانية في حال هطول الأمطار موضع التنفيذ.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن المديرية العامة للدفاع المدني تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه مع ضرورة التنبه لخطر تأثير الرياح والامطار على الأجسام المتحركة والغير ثابته كاللوحات الإرشادية والإنشاءات حديثة التشييد والمجسمات الجمالية والقطع الصخرية مع تمنيات المديرية العامة للدفاع المدني السلامة للجميع.