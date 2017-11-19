مدير جوازات حائل يتفقد موقع الحملة الوطنية الشاملة لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل

متابعات_فجر

تفقد مدير جوازات منطقة حائل العميد مشبب بن محمد القحطاني اليوم موقع تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بإدارة الوافدين بالمنطقة.

والتقى العميد القحطاني بالعاملين من ضباط وأفراد ، واطلع على كافة الترتيبات الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ الحملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى للتأكد من جاهزية العمل في تلك المواقع بما يحقق سرعة إنجاز العمل وعرض المخالفين على اللجان الإدارية لتطبيق النظام بحقهم وإصدار العقوبة اللازمة والمناسبة لكل مخالفة وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات.

ودعا مدير جوازات المنطقة المواطنين والوافدين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم وإيوائهم ونقلهم وتشغيلهم وتقديم الدعم لهم ، مؤكداً أن ذلك يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وأضاف العميد القحطاني أن موقع الحملة بإدارة الوافدين بحائل تم دعمه بالقوة البشرية والتجهيزات التقنية اللازمة لإنجاح هذه المهمة.