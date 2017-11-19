وزارة العدل تطلق خدمة “التواصل العدلي” للتفاعل المباشر مع المستفيدين

الرياض_فجر

أطلقت وزارة العدل خدمة تفاعلية جديدة عبر تخصيص حساب “التواصل العدلي ” @MojCare لخدمة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ تستقبل من خلاله استفسارات المستفيدين بشكل مباشر، وذلك ضمن مسار الوزارة نحو تعزيز خدمات التواصل مع المستفيدين.

وتمكّن خدمة “التواصل العدلي” المستفيدين من التواصل المباشر والفعّال مع ممثلي وكالات وقطاعات الوزارة لتلقي الاستفسارات والشكاوى حول كافة الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الوزارة بمختلف مرافقها.

وتأتي هذه الخدمة إلى جانب حزمة من الخدمات لنقل مستوى التفاعل مع المستفيدين إلى التواصل المباشر والفعّال لخدمتهم، حيث تعمل الوزارة على إطلاق مركز الاتصال الموحد الذي يهدف إلى (خدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات وخدمات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة)، بالإضافة إلى تطوير مراكز استقبال المستفيدين والمستفيدات في مقار الوزارة والمرافق العدلية بمختلف مناطق المملكة.

وتم تشكيل فريق “التواصل العدلي” من مختصين في قطاعات الوزارة من التنفيذ والشؤون القضائية والتوثيق وتقنية المعلومات والإعلام والاتصال وغيرها من التخصصات، في الوقت الذي مكّنت فيه الوزارة المستفيدين من تقييم خدمات المحاكم وكتابات العدل من خلال إطلاق مبادرة “قيّم” لقياس رضا المستفيد عبر رسائل نصيّة تضم نماذج تقييم تصل إلى هواتفهم.