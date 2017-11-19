شركة المعدات المكملة للطائرات تدرب الشباب السعودي على جهاز الأنظمة الهايدروليكية

متابعات_فجر

بدأت شركة المعدات المكملة للطائرات, في تنفيذ برنامج تدريب الشباب السعودي على تشغيل جهاز فحص وإصلاح الأنظمة الهايدروليكية لطائرات التايفون “تست فوكس رقم M3500” ، بالإضافة إلى أنظمة الهبوط وأنظمة المكابح , وذلك بالتعاون القائم بين شركة بي أيه إي سيستمز وشركة المعدات المكملة للطائرات .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات الدكتور المهندس منصور العيد, أن تدريب وتأهيل الفريق السعودي على تشغيل الجهاز يتم حالياً في مقر القاعدة الجوية البريطانية في مدينة Coningsby بالمملكة المتحدة، بإشرافٍ مباشر من شركة بي أيه إي سيستمز, لافتاً النظر إلى أن توطين تقنية إصلاح الأجهزة الهايدروليكية لطائرات التايفون سيزيد جاهزية الطائرات ويقلل التكلفة .

وبين أن هذا التوطين يوفر وظائف للشباب السعودي ضمن إطار أعمال الشركة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠, بالإضافة إلى رفع مستواهم وقدراتهم المهنية في مجال صناعة الطائرات، إذ يتم العمل عليه ضمن الاستراتيجية العامة للشركة التي تهدف إلى سعودة 90% من وظائفها .

يذكر أن شركة المعدات المكملة للطائرات تعد الشركة الأولى والوحيدة في المملكة التي تمتلك هذا الجهاز الأحدث والأكثر تطوراً، حيث يعد ضمن أربعة أجهزة على مستوى العالم تمتلكها القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية، وحالياً القوات الجوية الملكية السعودية .

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