اللجنة الصحية بغرفة المدينة المنورة توصي بتقليص مدة استخراج الرخص للمنشآت الصحية

متابعات_فجر

عقدت اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤخراً, اجتماعاً تنسيقياً مع منسوبي مكتب العمل بالمدينة المنورة لمناقشة إعادة صرف التأشيرات التعويضية للمنشآت الصحية النظامية المتميزة .

وتضمن الاجتماع مناقشة إعادة النظر في نسبة التوطين في القطاع الصحي , وعدم الزام المنشآت بتنويع الجنسيات , وتقليص مدة الإعلان للوظائف في طاقات لثلاثة أيام من تاريخ الطلب كحد أقصى .

وأوصت اللجنة بإعادة تجديد التأشيرات الغير مستغلة تلقائياً من نظام وزارة العمل , وتوفير قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل من ذوي المهن الطبية التخصصية وادراجها في موقع الوزارة, كما أوصى الاجتماع بضرورة التنسيق مع أمانة المدينة المنورة والشؤون الصحية بشأن تقليص مدة استخراج الرخص للمنشآت الصحية .

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