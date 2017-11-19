19 قتيلا جراء حريق في بكين

متابعات_فجر

قُتل 19 شخصًا وجرح 8 آخرون اليوم في بكين داخل منزل نشب فيه حريق.

وأوضحت وكالة شينخوا للأنباء أنّ الحريق اندلع في منطقة داشينغ جنوب بكين, مبينة أنه تمت السيطرة عليه بعد ثلاث ساعات من اندلاعه، وأنّ المصابين نُقلوا إلى المستشفى.