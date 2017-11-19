ديربي “مدريد” ينتهي بالتعادل السلبي

متابعات – فجر :

قدم قطبا العاصمة الأسبانية مدريد هدية جديدة لمنافسهما العنيد برشلونة، وتعادل أتلتيكو مع جاره ريال مدريد سلبيا، مساء أمس( السبت) ، في المرحلة الثانية عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم ليعزز هذا التعادل من وضع برشلونة في صدارة جدول المسابقة.

وفشل كل من الفريقين في هز الشباك ليخرج اللقاء بنتيجة التعادل السلبي التي أبقت على وضع الفريقين في جدول المسابقة حيث ارتفع رصيد أتلتيكو إلى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف الريال.

وصب هذا التعادل في مصلحة برشلونة الذي تغلب على مضيفه ليجانيس 3 / صفر في وقت سابق اليوم بمباراة أخرى بنفس المرحلة حيث اتسع الفارق الذي يفصل برشلونة عن قطبي العاصمة إلى عشر نقاط بعد 12 مرحلة فقط من المسابقة.

وجاءت المباراة قوية وسريعة وكاد أتلتيكو مدريد يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة إثر هجمة خطيرة لكن الحظ عاند الفريق.