إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم مروع على طريق درة العروس بجدة

متابعات – فجر

أصيب 10 أشخاص من عائلة واحدة بإصابات تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة إثر حادث تصادم سيارتهم مع صهريج مياه على طريق درة العروس باتجاه ذهبان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، إن غرفة عمليات جدة 997، تلقت بلاغا مساء اليوم السبت يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور باشرت 5 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة وتواجد القائد الميداني محمد راشد في موقع الحادث وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع ونقل جميع المصابين عبر الفرق الإسعافية إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.