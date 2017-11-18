الإتحاد الياباني للكاراتيه يضع حامدي والحربي في بوستر التسويق للجولة العالمية

رياضة – فجر:

‏أبرز الاتحاد الياباني للكاراتيه صورة البطلين العالميان السعوديان طارق الحامدي وعبدالله الحربي في بوستر الإعلان التسويقي للجولة القادمة والاخيرة في هذا العام من الفئة ( أ) لجولات الكاراتيه العالمية والتي ستقام في مدينة اوكيناوا اليابانية خلال الفترة من 23 الى 27 من شهر نوفمبر الجاري .

وتم اختيار نجمي الكاراتيه السعوديين لما حققا من انجازات في العام الجاري على الصعيد القاري والدولي حيث تمكن طارق حامدي من انتزاع ميداليتان ذهبيتان في بطولة اسيا الاخيرة بعد ان توج في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم للكبار بالذهبية وكذلك فئة الاولمبي بالذهبية وكان قبلها قد انتزع ذهبية القتال في بطولة كاس العالم والتي اقيمت في كرواتيا بينما حقق عبدالله الحربي ميداليتان فضيتان في بطولة اسيا الاخيرة ويأتي هذا الاختيار ليؤكد تطور رياضة الكاراتيه السعودية ومنافستها على الصعيد القاري والدولي .

ويشارك المنتخب السعودي في هذه الجولة حيث يواصل استعداده من خلال اقامة معسكر داخلي بمدينة الرياض قبل المغادرة يوم الاربعاء المقبل الى اليابان .