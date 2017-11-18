الهلال يصعب مهمته الآسيوية

منصور الشمري – فجر:

تعادل الهلال مع أوراورا الياباني بهدف كل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم (السبت 18 نوفمبر 2017م)، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم على استاد الملك فهد الدولي.

سجل الفريق الياباني الهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي، وأدرك السوري عمر خربين التعادل للهلال عند الدقيقة (38) من عمر المباراة، وأضاع الهلال عددا من الفرصة السهلة التي كانت كفيلة بالخروج بفوز عريض في الشوط الأول.

وبتلك النتيجة صعب الهلال من مهمة تتويجه باللقب الآسيوي في انتظار لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان يوم السبت المقبل.

تصوير عبدالعزيز غاصب