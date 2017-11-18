باقدام صلاح ليفربول الإنجليزي يفوز على ساوثهامتون بالدوري الانجليزي

متابعات-فجر:

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامتون 3-0، خلال المباراة التي أجريت عشية السبت في الأسبوع 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة 31، وبعدها بـ11 دقيقة أضاف الهدف الثاني، بينما جاء الهدف الثالث من أقدام فيليب كوتينيو.

وبعد هذا الفوز، بات ليفربول يحتل المركز الخامس بـ22 نقطة، فيما تجمد رصيد ساوثهامتون عند 13 نقطة بالمركز 14.

يذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول قادما من روما بمبلغ 36 مليون جنيه إسترليني، وحقق نجاحا باهرا في الدوري الإنجليزي مع الفريق ليصبح واحدا من هدافيه.