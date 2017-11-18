سواريز يقود برشلونة إلى الفوز على ليجانيس بثلاثية نظيفة

متابعات-فجر:

حقق برشلونة فوزا جديدا في الدوري الإسباني بتخطي مضيفه ليجانيس بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.

وكان تشكيل برشلونة مكون من: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكتس، راكتيتش، إنييستا، ميسي، سواريز، ألكاسير.

أحرز المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز هدف افتتاح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 28، ليفك النحس الذي لازمه لأكثر من شهر مع زيارة الشباك، رافعًا رصيده إلى أربعة أهداف.

وضاعف ذات اللاعب سواريز النتيجة للضيوف الكتالونية، من متابعة أيضا لتسديدة تصدى لها حارس ليجانيس، مدونا الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بالدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة، أحرز اللاعب البرازيلي البديل باولينيو، معلنا عن رابع أهدافه هذا الموسم بقميص البرسا.

وبهذا الفوز، يؤمن البرسا صدارة ترتيب الليجا رافعًا رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض ليجانيس عند 17 نقطة في المركز التاسع.