قبائل عبيده تتقدم القبائل بالإقبال و الدعم لبني هاجر

الرياض_فجر

تقدمت قبائل عبيده على رأس شيخها الشيخ/ مناحي بن ذيب بن شفلوت شيخ شمل قبائل عبيده بالإقبال على قبيلة بني هاجر تضامناً مع الشيخ/ شافي بن ناصر آل شافي شيخ قبيلة بني هاجر و تلبية لدعوة الشيخ شافي بن ناصر آل شافي وقبيلة بني هاجر و الذي أقيم يوم أمس الجمعة في جوف بني هاجر بالمنطقة الشرقية، و قد تقدمت القبائل تحت راية التوحيد و خلف فرسان قبائل عبيده في منظر مهول يعكس مدى أهمية الحدث العالمي

هذا وقد شكر الشيخ مناحي بن شفلوت كافة قبائل عبيدة على تلبية الدعوة والحضور الكثيف والمبهر واللذي يبين للعالم بان القبائل السعودية تحت الامر والطلب متى ماطلبو من قبل ولاة الامر أعزهم الله ويفدون بمالهم ودمائهم وأرواحهم دفاعا عن مملكتهم الغالية وأرض الحرمين الشريفين .