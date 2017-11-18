من مظاهر الفساد المستتر

بقلم _ لواء م . محمد مرعي العمري

لا شك أننا في المملكة العربية السعودية نعيش مرحلةً جديدةًً غير مسبوقةٍ من مراحل الدولة السعودية الثلاث ، ولا أبالغ إذا قلت بأننا ومنذ تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – مقاليد الأمور نعيش مرحلة الدولة السعودية الرابعة ، ولست بصدد استعراض مبررات قولي هذا ، فالمنُصِف يرى ويتابع ما تقوم به الدولة من أدوارٍ على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً ومع كل هذا فالحياة تسير بإنسايبةٍ فريدةٍ وينعم المواطنون والمقيمون بالأمن والطمأنينة التي قلَّما أن تتوافر في أي بلادٍ أخرى تضطلع بذات الأدوار والمسؤليات .

▪ولأننا نتابع في هذه المرحلةٍ توجهاً مظفَّراً غير مسبوقٍ في محاربة الفساد واجتثاث صوره البشعة التي لطالما نخرت في جسد البناء المنشود سواء من الدولة أو من المواطن وبما لا يتواكب مع ما يُخَصّص سنوياً من ميزانياتٍ ضخمةٍ لكل وزارة ثم ما نلبث أن تتفاقم آلامنا وتتحطم آمالنا فترتدُّ الأبصار حسيرةً والمشاعر كسيرةً أمام هذا الداء الذي استشرى في كل مفاصل الدولة ولامس متطلبات حياتنا كمواطنين . لذا فسآتي على بعض الشواهد التي تصوِّر المعاناة بشتى صورها ومن ذلك :

▪ فساد مشاريع البنية التحتية التي ظهرت للعيان مع هطول الأمطار في بعض المناطق ثم نفاجأ بزيارات الوزير المسؤول للمواقع المتضررة لدقائق معدودة وذلك فقط لتسجيل موقفٍ أمام وسائل الإعلام ، ثم يصرِّح بأن وزارته عند إقرارها دراسات المشاريع لبناء الطرق لم تأخذ في حسبانها أن كمية الأمطار التي هطلت والسيول التي جرفت أرصفة الشوارع واقتلعت الأشجار وأعمدة الإنارة وعطلت حركة المرور لأيامٍ لن تكون بالكميات المرتفعة باعتبار ذلك لم يكن معهوداً في أجواء المملكة ، ثم ينصرف معاليه محفوفاً بمرافقيه المطبِّلين حوله من أمين المنطقة ورؤساء البلديات للإقامة في أرقى الفنادق وتناول الوجبات الفاخرة المعدة إحتفاءً بمقدمه وحاشيته مع ما يصاحب ذلك من تكاليف باهظة لفاتورة تلك الزيارة وإعداد بياناتٍ باستحقاق الإنتداب الذي ربما يشمل بعض من لم يغادروا مكاتبهم أصلاً في الوزارة .

▪ كذلك من مظاهر الفساد التي ترزح تحت وطأتها مسيرة التعليم في وطننا ما تم استحداثه منذ ما يزيد على عشر سنوات وما سمي ببرنامج ” قياس ” الذي لا تُعرَف معاييرُه ولا كفاءة من وضعوه أصلاً والحقيقة أنه تم إقراره فقط لجباية الأموال من الأسر التي قد لا يستطيع عائلوها توفيرها إلاَّ بمشقةٍ بالغة تؤثر على ميزانية الأسرة التي تعيش على الكفاف ، فكيف إذا وضعنا في الإعتبار أن بعض الأسر فيها أكثر من شخص يلزمه أداء هذا الإمتحان ، بل إنّ من مظاهر الفساد ( المقنّع ) في هذا السياق أن مركز قياس هذا يتيح الفرصة للطالب لأداء الإمتحان عدة مراتٍ في العام بدءاً من الصف الثاني الثانوي فيكون الأب المُعْدِم بين خيارين أحلاهما مرّ :

فإما أن يذعن لرغبة أبنائه ويدبِّر المال المطلوب بأي طريقةٍ أو أن يكتفي مكرهاً لقلة ذات اليد بإمتحان واحدٍ أمام نظرات إبنه أو إبنته اللذين أتيح لأقرانهما أداء الإمتحان أكثر من مرة وستظل تلك النظارات تطارده ويكتوي بجواها في داخله فيما لو لم يقبل إبنه أو إبنته في الجامعة أو الوظيفة .

▪ أيضاً إنَّ من مظاهر الفساد تعثُّر توظيف الآف الخريجين والخريجات لأعوامٍ عديدةٍ لأسبابٍ واضحةٍ لا تخطؤها العين ومنها :

أن الطالب عند التحاقه بالجامعة قد وُضِعت أمامه تخصُّصاتٌ عِدّةٌ لكنه سرعان ما يفاجأ بعد التخرج أنها لم تعد مطلوبة في سوق العمل أو قد يكون من أسباب عدم التعيين عدم توفر الشواغر أمام بقاء بعض المعلمين والمعلمات لعقودٍ في مجال التدريس في الوقت الذي لم يعد لديهم ما يقدمونه بما يتماشى مع وسائل التدريس الحديثة التي تقوم على استخدام التقنية الذكية .

▪ ولا أبالغ إذا قلت بأن بعض المعلمين

والمعلمات لا زالوا على رأس العمل

بالرغم من أن بعض طلابهم

وطالباتهم أصبحوا من أحفادهم ،

بل من المفارقات أن يحضر بعض

الأباء أو الأمهات لتلبية دعوة مدارس

أبنائهم وبناتهن في الوقت الذي مرتّ

عليهم أعوامٌ لا زالوابانتظار التعيين

ويكون حضورهم أمام معلميهم

الذين تتلمذوا أيديهم في ذات المدارس

التي يدرس بها أبناؤهم الآن .

وهنا يحضرني تعقيب إحداهن

متهكمةً وأراها محقّة عندما عقّبت

على مقولة يرددها المجتمع دائماً

ببلاهةٍ عندما يقول : ( من جدَّ وجد )

بينما الحقيقة أنّ من جدَّ وأجتهد

ودرس لما يزيد على 16 ستة عشر

عاماً يذهب عمره سدىً أمام إمتحان

مركز قياس الجائر أو أمام التمسك

بمن أكل الدهر عليهم وشرب ولا زالوا

يشغلون وظائف التعليم بأسلوبه القديم فتأتي المخرجات التي نلمسها جميعاً عكس المأمول .

ولكل ما تقدم فإنني أناشد القيادة

الراشدة بصدور التوجيه الكريم

لإعادة النظر في عقود جلِّ المشاريع الخدمية وأيضاً في امتحان مركز قياس وفي إيجاد الحلولٍ الشافية للأعداد المتكدسة من الآف الخريجين والخريجات . وليكلأ الله بعنايته ولاة أمرنا وليبارك الخطوات التصحيحية الموفقة لوضع بلادنا في المكانة اللائقة

بها والله من وراء القصد وبلوغ المراد .!!