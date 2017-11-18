الأمير مشعل بن ماجد يدشن الدفعة الأولى من المشاريع المدرسية بتعليم جدة

متابعات_فجر

يدشن صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة بعد غد الدفعة الأولى من مشاريع المباني المدرسية بتعليم جدة والبالغ عددها ١٢ مبنى مدرسياً من مجموعة ٤٢ مبنى وثلاث صالات رياضية سيتم تدشينها في ثلاثة مواقع في ثلاثة أسابيع متتالية شمال جدة ووسطها وجنوبها وشرقها ، والتي تجاوزت تكلفتها ٦٧٠ مليون ريال بطاقة استيعابية تبلغ نحو ٤٠ الف طالب وطالبة .

من جانبه أعرب مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن احمد الثقفي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على دعمهما غير المحدود للعلم و التعليم ، ولسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو محافظ جدة على اهتمامهما المتواصل بكل ما من شأنه دعم مسيرة التعليم في المحافظة والنهوض به في كافة المجالات ، مشيراً إلى متابعة ودعم معالي وزير التعليم ومعالي نائبه لتوفير البيئة المدرسية الجيدة للطلاب والطالبات والعمل على توفير المباني المدرسية الحديثة المجهزة بكافة الاحتياجات الفنية والتعليمية الجاذبة والمريحة والمحفزة على التعليم والتعلم .