مدني تبوك ينقذ شخصاً علق في أحد الجبال بمركز بجدة

متابعات_فجر

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز السمري , أنه ورد بلاغ صباح اليوم من أحد المواطنين عن وجود شخص عالق في إحدى الجبال بمركز بجدة والتي تبعد حوالي 100 كم عن مدينة تبوك , وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ لموقع الحالة فتم إنزال المحتجز من قبل رجال الدفاع المدني , مؤكداً أن المحتجز بصحة طيبة ولله الحمد وتم تسليمه للجهة المختصة.

ودعا النقيب السمري الجميع إلى أهمية توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة قد تشكل خطورة عليهم .

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