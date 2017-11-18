وفاة خمسيني أطلق النار على نفسه بمحافظة المخواة

المخواة-فجر:

صرح الناطق الاعلامي لشرطة “منطقة الباحة” العقيد سعد صالح طراد، اليوم السبت، بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة محافظة المخواة من إحدى المواطنات مفاده ، بأنها سمعت صوت طلق ناري بشقتها الكائنة بمخطط الفيصلية بالمخواة ،

وبإستطلاع الأمر من قبلها وجدت زوجها البالغ من العمر (٥٠ عاماً) مستلقى على ظهره داخل غرفة خاصة بغسيل الملابس .

تم على الفور إنتقال الجهات الأمنية برفقة عضو النيابة العامة والطبيب الشرعي وبمعاينة الجثمان تبين أن المذكور أطلق النار على نفسه بواسطة ( مسدس جلوك ربع صناعة تركي ) ، غير مرخص .

وذلك بطلقة نارية بإتجاه فتحة الفم غير نافذة ( أستقر المقذوف داخل الرأس) .

تم نقل الجثمان لمستشفى المخواة العام كما تم التحفظ على السلاح . لإستكمال الإجراءات الأمنية الأولية تمهيداً لتحويل القضية للجهات المختصة .