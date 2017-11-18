دييغو سيميوني : سنواجه الأفضل في العالم حالياً

متابعات-فجر:

قال مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميويني، إن ريال مدريد “أفضل فريق في العالم حالياً”، مشيراً إلى أن الفرنسي أنطوان غريزمان “بخير وهو اللاعب الأهم هجومياً” في فريقه.

وقال سيميوني: “سنواجه الفريق الأفضل حالياً، كما كان برشلونة في وقته، ريال مدريد الآن، فاز بدوري الأبطال مرتين متتاليتين وفاز بالدوري الموسم الماضي، وبدأ بالفوز بكأسي السوبر الإسباني والأوروبي.. هم الأفضل في الوقت الحالي”.

وأكد سيميوني على أهمية مواجهة الديربي السبت، وأن هذه المباريات دائماً ما تكون مليئة بـ”الحماس والحافز”.

وعن غريزمان الذي لم يهز الشباك في سبع مباريات على التوالي، قال: “هو بخير حقاً، إنه اللاعب الأهم لدينا في الهجوم”.

وقال إن ما يحدث للاعب الفرنسي أمر طبيعي “حدث ذلك لفالكاو وكوستا ودييغو ريباس وتوريس”.

وعن الغاني توماس بارتي الذي سجل ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات لفريقه، قال: “إنه لاعب يتطور، لا يتوقف عن التعلم ويرتفع أداؤه ونسقه في اللعب”.