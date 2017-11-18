ضبط مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في أسواق السيح

متابعات_فجر

نفّذ مفتشو مكتب العمل بالخرج ، مؤخراً حملات تفتيشية استهدفت محال المستلزمات النسائية والاتصالات وقطاع الفنادق والشقق المفروشة بمدينة السيح ، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل .

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في بعض المولات والمجمعات التجارية بمدينة السيح، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وتأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الخرج ، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم

سوق العمل في الخرج وإيجاد بيئة عمل مثالية ، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.