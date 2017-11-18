الحريرى يصل إلى باريس تلبية لدعوة ماكرون

متابعات-فجر

وصل رئيس الحكومة اللبنانى المستقيل سعد الحريرى إلى باريس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، منذ قليل، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية فى نبأ عاجل.

وغادر رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل المملكة العربية السعودية، صباح السبت، متوجها إلى فرنسا، بحسب ما أعلن تلفزيون المستقبل المملوك لعائلته، ذلك بعد أسبوعين من تقديم استقالته.

وأكد تلفزيون المستقبل، فى خبر عاجل بأن الحريرى غادر، “مطار الرياض بطائرته الخاصة متوجها إلى مطار بورجى فى باريس برفقة زوجته”.

وكان الحريرى قد قال إنه فى طريقه إلى المطار مضيفا فى تغريدة على تويتر “إدعاء أنى محتجز السعودية وغير مسموح لى بمغادرة البلاد كذب، أنا فى طريقى إلى المطار”.