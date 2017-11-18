هبوط اضطراري لمروحية تقل رئيس الأرجنتين وأسرته

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اضطرت مروحية تقل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وأسرته للهبوط مساء أمس الجمعة، في شمال شرق الأرجنتين بسبب رياح عاتية، من دون أن تصاب بأذى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الارجنتينية عن مصادر حكومية. وهبطت الطائرة على أارض خاصة بين مدينتي مار ديل بلاتا وتشابادمالال التي خطط ماكري أن يقضي فيها عطلة نهاية الأسبوع.

وكان ماكري وزوجته وابنتهما البالغة من العمر ست سنوات قد صعدوا في مطار مار ديل بلاتا إلى المروحية التي كانت ستقلهم إلى وجهتهم النهائية في تشابادمالال. لكنّ المصادر الحكومية أشارت إلى أن الرياح القوية أجبرت الطيار على وقف الرحلة والهبوط بالمروحية اضطراريا. وقد استكمل الرئيس وأسرته رحلتهم بسيارة رئاسية.