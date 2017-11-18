طريقة لقراءة رسائل “واتس اب” المحذوفة

متابعات – فجر

بعد إطلاق «واتس آب» ميزة حذف الرسائل المرسلة قبل قراءتها، اكتشف باحثو أندرويد إمكانية قراءة الرسائل المحذوفة من خلال سجل الإشعارات على هواتف أندرويد، بالضغط مطولا على رمز الإعدادات، والنقر على «عنصر التحكم» (Widgets)، الذي يظهر أعلى النافذة وسحب أداة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية، ثم الانتقال إلى الأسفل للوصول إلى (Notification Log). كما يمكن عرض القائمة عن طريق تطبيق (Notification History). ومع ذلك، لا يستطيع المستخدم استرداد أي رسائل محذوقة غير مرئية. وتعمل تلك الأساليب على الرسائل النصية فقط.