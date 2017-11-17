الجبير يلتقي وزير خارجية أسبانيا

واس – فجر

التقى وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مدريد اليوم (الجمعة)، وزير الخارجية الأسباني ألفونسو داستيس. وعقدت جلسة مباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المباحثات الأمير منصور بن خالد بن عبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.