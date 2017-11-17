سلطان بن سحيم يهدد نظام تميم: “سنطهر قطر من رجسها”

متابعات – فجر

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، في اجتماع قبائل قحطان القطرية بالسعودية: «أسعد بالوقوف أمامكم وفخور بأن أرى هذا الحفل قد غطى الأرض وملأ هتافه السماء».

وتابع: «لو أننا سرينا الليل لأصبحنا على ضفاف الخليج، أنا معكم ليس تعاطفاً مع الشيخ شافي، فالجنسية ورقة لا تضيره ولا تقترب من قيمته»، مضيفًا: «نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها».

وأردف: «قطر ليست فندقاً يضم شذاذ المرتزقة، بل هي ديرة الأصايل، التزمت الصمت الفترة الماضية ليس عن ضعف أو قلة حيلة، بل أمل في أن يستعيد إخواننا وعيهم ويتركوا غيهم وبغيهم».

واستطرد: «نحن مسؤولون أمام الملك سلمان وولي العهد وقادة الدول الشقيقة ألا تكون قطر حضن إرهاب ومأوى فساد، جمعينا نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون».

وأكد أنه «لم نبدل موقفنا ولم نغير أخلاقنا ولم نتنكر لقيمنا أبدًا ولن تضعف همتنا يومًا واحدًا، وأقول للسلطة في الدوحة إن الخبر ما سترون وليس ما تسمعون».

وذكر: «سنكون خائنين لبلدنا ولتاريخنا إن تركنا قيادتها للمأجورين يعبثون بها ويغدرون بجيرانها ويستلبون كل مواردها».