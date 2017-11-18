“أمانة الجوف” تتابع استكمال الربط الإلكتروني لأنظمة البلديات

متابعات – فجر

شدد أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، على استكمال ربط الأنظمة الخاصة بالبلديات التابعة للأمانة إلكترونيا، لتسهيل الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت والوصول إلى درجة عالية من التميز، والسعي لتحقيق الأهداف السامية والإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، حسبما أوضح مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة منطقة الجوف خويطر بن متعب الدغمي، خلال الاجتماع الدوري للإدارة، مؤكدا أهمية تطوير الموظفين وبيئة العمل لدى القطاع البلدي في فهم أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية.

وحث الدغمي منسوبي الإدارات على رفع جودة أداء الموظفين وإنتاجيتهم في العمل، وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، بصورة شاملة يلمس نتائجها جميع الموظفين من خلال الإجراءات العملية.