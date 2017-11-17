“غرفة الطائف” تستضيف اجتماع “الغرف السعودية” والعقاريين ورواد ورائدات الأعمال

متابعات – فجر

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالطائف (الأثنين) المقبل اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الـ94 بفندق الانتركونتننتال, الذي يرأسه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي, ويضم 56 رئيسا وممثلا, يمثلون 28 غرفة تجارية بالمملكة، كما تستضيف الغرفة في ذات اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للعقاريين بمجلس الغرف, وكذلك اجتماع رواد ورائدات الأعمال بالمملكة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي, أن غرفة الطائف وسَعت هذا الحدث الاقتصادي الذي تحتضنه مدينة الطائف ليضم أكبر عدد من رجال وسيدات الأعمال بالمملكة, واستعدت له منذ وقت مبكر بشكل جيد, حيث ستشهد تلك الاجتماعات حضور أكثر من 200 رجل وسيدة أعمال من مختلف مناطق ومدن المملكة, وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية بالطائف عليهم, مشيرا أنه سيتم عرض كامل لكافة الفرص الاستثمارية بالمحافظة, وذلك من قبل عدد من الجهات الخدمية والحيوية بالمحافظة كأمانة الطائف, وهيئة السياحة, وكذلك غرفة الطائف التي تعمل على مشروع متكامل يضم كافة الفرص الاستثمارية بالمحافظة الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة.

وأشار الدكتور العبيدي أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز, مشيرا أن كافة مسئولي الطائف, وعلى رأسهم معالي محافظ الطائف سعد الميموني الذي سيرعى الحفل, ويتابع بشكل مباشر كل ما يخص ويهم الطائف, أبدوا كامل استعداداتهم لتقديم كافة الخدمات, والتسهيلات لاستقطاب مشاريع نوعية بالمحافظة, وذلك نظرا للمرحلة التطويرية الهامة التي تشهدها المحافظة في الوقت الحاضر, والمستقبل بإذن الله, ولعل آخرها مشروعات الطائف الجديد التي دشنها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, والواقعة باتجاه الشمال الشرقي لمدينة الطائف الحالية على مساحة تبلغ حوالي 1250 كيلو متراً مربعاً, بقيمة إجمالية تقدر بحوالي أحد عشر مليار ريال، وتضم المشروعات (مطار الطائف الجديد، ومدينة سوق عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.