قمت “الوفاء” انتهت بالتعادل بين العميد ولليث

عبدالله جحدلي – فجر / تصوير حسن الفاهمي

انتهت قمة الجولة العاشرة بين الشباب ومضيفه الإتحاد بالتعادل الإيجابي في قمه إطلق عليها قمة الوفاء وذلك بسبب قرار هيئة الرياضة بأن يكون دخل هذا اللقاء لعائلة الراحل محمد الخليوي.

تقدم الاتحاد أولاً بالهدف الأول عند الدقيقة “52” من عمر المباراة عن طريق المهاجم التونسي أحمد العكايشي حينما ضرب الكرة برأسه لتسكن شباك فاروق بن مصطفى.

وجاء هدف التعادل للشباب عند الدقيقة “73” بعد أن نفذ صانع الألعاب بيتزيلي ركلة حرة وصلت للمدافع عبدالله الفهد الذي وضعها برأسه في مرمى الاتحاد.

وبعد هذا التعادل أصبح لدى العميد ” 13″ نقطة، فيما أصبح رصيد الليث “10” نقاط.