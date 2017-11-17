“تعليم تبوك” يدشن مشروع النوافذ الإلكترونية للصفوف الأولية

متابعات – فجر

دشنت إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بقسم الصفوف الأولية «مشروع النوافذ الإلكترونية» الذي استهدف معلمات الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية بتبوك.

وأكدت رئيسة قسم الصفوف الأولية فاطمة الجوهري, أن المشروع يهدف إلى المساهمة في رفع كفايات المعلمة المهنية وإعدادها لتسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة محلياً وعالمياً، لتحقيق الريادة في بناء المجتمع المعرفي الفعال, مضيفة أن المأمول أن يتم بنهاية مراحل المشروع تزويد المكتبة التعليمية للصفوف الأولية باحتياجاتها من خلال تحويل محتوى المواد المستهدفة إلى عروض مسموعة ومرئية تخدم مدارس ومعلمات منطقة تبوك، مقدمة شكرها للمعلمات المشاركات في تطبيق المشروع وتحقيقه على أرض الواقع.

من جهتها قالت صاحبة فكرة المشروع مشرفة الصفوف الأولية نجاة المرس: أن مشروع النوافذ الإلكترونية سيستمر لمدة ثلاث سنوات يمر خلالها بثلاث مراحل تستهدف إعداد تقنيات التعليم في مادة لغتي للصفوف الأول والثاني والثالث كمرحلة أولى ثم تقنيات التعليم لمادة القرآن الكريم في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة سيتم إعداد تقنيات التعليم لمواد التوحيد والفقه والسلوك لتصبح جميعها بنهاية الثلاث سنوات في متناول معلمات الصفوف الأولية الثلاثة.