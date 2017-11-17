النصر يقسو على الرائد بالخمسة

فيصل الخليل – فجر

تواصلت اليوم لقاءات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي بلقاء جمع بين الرائد وضيفه النصر انتهى بإكتساح نصراوي بخماسيه دون رد.

المغربي محمد فوزير تقدّم للنصر في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول مُستغلًا عرضية ممتازة من مواطنه سعد لكرو لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف، بالدقيقة 58 أضاف محمد السهلاوي الهدف الثاني للعالمي من ركلة جزاء.

قبل النهاية بثلث الساعة أضاف السهلاوي الهدف الثالث للنصر بصدره بعدما ارتدت تسديدة فوزير من العارضة الرايداوية تجاهه مباشرةً، بالدقيقة سجّل البديل حسن الراهب رابع أهداف النصر بعد عمل ثنائي ممتاز بينه وبين السهلاوي.

البرازيلي ليوناردو بيريرا أبى إلا وأن يضع بصمته الخاصة وسجّل الخامس في الدقيقة 87 بتسديدة من على حدود مناطق الجزاء مُستثمرًا تمريرة يحيى الشهري، لتنتهي المباراة فوز خماسي عريض من النصر رفع به رصيده لى النقطة 15 وقفز للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الفيصلي، تاركًا الرائد في ذيل الترتيب بخمس نقاط فقط.