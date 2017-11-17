ضبط ٢٤٩ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم

متابعات_فجر

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الحملات الأمنية التي نفذتها شرطة منطقة القصيم منذ انطلاقة المرحلة الميدانية من الخطة التنفيذية للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” أمس الأول أسفرت عن ضبط ٢٤٩ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل ، جرى إحالتهم للجهات المختصة وإستكمال الإجراءات اللازمة لهم .

وكانت شرطة منطقة القصيم قد أعلنت في وقتٍ سابق عن اكتمال كافة تجهيزاتها اللازمة للبدء بتنفيذ أعمال حملاتها الميدانية ، مؤكدةً بأن مهام الضبط والمتابعة ستشمل الوافدين والناقلين والمشغلين والمؤوين المخالفين في مدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة .

داعيةً في الوقت ذاته إلى أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء .